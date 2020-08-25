Четыре школы Екатеринбурга ввели противоэпидемические меры из-за подозрений на COVID-19
Общество
Фото: news.myseldon.com
В четырех школах Екатеринбурга из-за подозрений на COVID-19 на третий день после летних каникул ввели дополнительные противоэпидемические меры. Школы №179 и №148 переведены на дистанционный режим работы полностью, а в школах №16 и №120 введены ограничения в отношении отдельных классов.
Сейчас в учреждениях проводят проверки специалисты. Решения о дальнейшей работе школ примут с учетом оценки возможных рисков.
Сейчас в учреждениях проводят проверки специалисты. Решения о дальнейшей работе школ примут с учетом оценки возможных рисков.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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