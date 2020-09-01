Школу Екатеринбурга закрыли на второй день учебы из-за коронавируса
Общество
Фото: econet.ru
Из-за коронавируса в Екатеринбурге 2 сентября закрыли школу №148 на улице Бебеля из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. Учеников переведут на дистанционное обучение, об этом сообщает 66.RU.
В пресс-службе департамента образования подчеркнули, что все работники после случившегося должны будут пройти медобследование. Школа не будет работать с завтрашнего дня.
В пресс-службе департамента образования подчеркнули, что все работники после случившегося должны будут пройти медобследование. Школа не будет работать с завтрашнего дня.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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