Еще одна школа Екатеринбурга вернулась на дистанционное обучение
Общество
Фото: yandex.ru
В Екатеринбурге ученикам еще одной школы пришлось начать учебный год в дистанционном формате. Из-за коронавируса дома остались ученики школы №179, расположенной в Железнодорожном районе.
Как сообщает Е1 со ссылкой на источник в городской администрации, 31 августа школа получила предписание Роспотребнадзора, из-за чего пришлось вводить дистанционное обучение. Школа сельская, педагогов в ней оказалось мало.
Так, в дистанционном формате воспитанники школы №179 будут учиться две недели.
Напомним, что вчера, 2 сентября, в Екатеринбурге на улице Бебеля закрыли школу №148 из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. С 3 сентября ученики данной школы вновь переходят на дистанционное обучение.
Как сообщает Е1 со ссылкой на источник в городской администрации, 31 августа школа получила предписание Роспотребнадзора, из-за чего пришлось вводить дистанционное обучение. Школа сельская, педагогов в ней оказалось мало.
Так, в дистанционном формате воспитанники школы №179 будут учиться две недели.
Напомним, что вчера, 2 сентября, в Екатеринбурге на улице Бебеля закрыли школу №148 из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. С 3 сентября ученики данной школы вновь переходят на дистанционное обучение.
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