Опубликован эскиз набережной в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Нижнего Тагила опубликовала эскиз второй очереди набережной «Тагильская лагуна». Проектная документация проходит госэкспертизу, результаты которой огласят в середине сентября.По словам заместителя директора МБУ «Тагилгражданпроект» Бориса Рыбалко, продолжение набережной расположится в центре города. В новый объект также войдет территория Дворца детского и юношеского творчества. С севера участок будет граничить с акваторией Тагильского пруда, территорией административного здания и насосной, с юга – зоной ИЖС, а с востока – улицей Красногвардейской.Согласно проекту, будет укреплена береговая полоса (248 метров), благоустроена территория 60 тысяч квадратных метров, построены два уровня террас. При строительстве планируется использовать особенности сложного рельефа и спусков к берегу пруда. Аллеи и дорожки будут располагаться на разных уровнях. Зона тихого отдыха расположится ниже спортивных площадок.В «Тагильской лагуне» для горожан и гостей города будет создана инфраструктура для обучения ПДД, смотровые площадки, игровые зоны, турники и тренажеры, волейбольные и баскетбольные площадки, комплекс для скейтбординга, а также трасса картодрома на 300 метров. Кроме того, появятся площадки для запуска радиоуправляемых моделей самолетов и ракет и бассейн для работы с радиоуправляемыми моделями судов.