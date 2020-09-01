Президент РФ выразил соболезнования родственникам Владислава Крапивина
Общество
Фото: brodaga-2.livejournal.com
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Владислава Петровича Крапивина. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владислава Петровича Крапивина. Его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям. Светлая память о Владиславе Петровиче Крапивине навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и, конечно, многочисленных почитателей его большого, самобытного таланта», - говорится в сообщении.
Напомним, Владислав Петрович скончался накануне на 82-м году жизни. Завтра в 13:00 по местному времени в Екатеринбурге состоится прощание с писателем в Храме-на-Крови, после чего его похоронят на Широкореченском кладбище.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владислава Петровича Крапивина. Его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям. Светлая память о Владиславе Петровиче Крапивине навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и, конечно, многочисленных почитателей его большого, самобытного таланта», - говорится в сообщении.
Напомним, Владислав Петрович скончался накануне на 82-м году жизни. Завтра в 13:00 по местному времени в Екатеринбурге состоится прощание с писателем в Храме-на-Крови, после чего его похоронят на Широкореченском кладбище.
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