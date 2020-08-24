В Екатеринбурге умер писатель Владислав Крапивин

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Свердловской областной клинической больнице № 1 на 82-м году жизни скончался известный советский и российский писатель Владислав Крапивин.В середине июля Владислава Петрович попал в терапевтическое отделение 40-ой больницы Екатеринбурга с подозрением на Covid-19. Однако, позднее тесты на коронавирус показали отрицательный результат, и в начале августа Крапивина выписали. Позже он был повторно госпитализирован в Свердловскую областную клиническую больницу №1, где ему провели операцию. Его состояние немного улучшилось, но ненадолго. Крапивину стало хуже и его снова вернули в реанимацию. Сегодня рано утром он умер.«Умер в 06:40. Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все»,- рассказала невестка писателя, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени, позже переехал жить в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Начал публиковаться с 1960 года. В 1964 году в возрасте 26 лет он был принят в члены Союза писателей СССР. В основе его творчества – детская романтика. Его герои – подростки, обладающие обостренным чувством справедливости, его символы – шпаги, барабаны, паруса. Среди литературоведов даже появилось понятие «крапивинские мальчики».В 1961 году в Свердловске Владислав Крапивин создал команду воображаемого корабля «Бандерилья», через несколько лет превратившуюся в подростковый отряд «Каравелла», который существует до сих пор. Всего выпущено более 400 изданий книг Крапивина на разных языках мира. Несколько литературных произведений были экранизированы. Почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени, Свердловской области. Имеет немало государственных наград, в числе которых Премия президента России, орден Почета, орден Трудового Красного знамени, орден Дружбы народов.Редакция «Вечерних ведомостей» выражает глубокие соболезнования родным и близким Владислава Петровича.