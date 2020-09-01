Прощание с Владиславом Крапивиным пройдёт в Екатеринбурге 3 сентября
Общество
Фото: РИА Новости
В четверг, 3 сентября, в Екатеринбурге в 13:00 пройдёт прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным.
Отпевание состоится в Храме-на-Крови, а похоронят почётного гражданина Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области на Широкой Речке.
В середине июля Владислав Крапивин попал в терапевтическое отделение 40-ой больницы Екатеринбурга с подозрением на Covid-19. Тесты оказались отрицательными. В начале августа Крапивина выписали, но позже повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу №1, где ему провели операцию. Сегодня рано утром он скончался.
Отпевание состоится в Храме-на-Крови, а похоронят почётного гражданина Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области на Широкой Речке.
В середине июля Владислав Крапивин попал в терапевтическое отделение 40-ой больницы Екатеринбурга с подозрением на Covid-19. Тесты оказались отрицательными. В начале августа Крапивина выписали, но позже повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу №1, где ему провели операцию. Сегодня рано утром он скончался.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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