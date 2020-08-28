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В Кировграде открылась новая детская поликлиника, построенная при содействии УГМК. В церемонии открытия нового медицинского учреждения, рассчитанного на 150 посещений в смену, приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин, глава Кировградского городского округа Александр Оськин, главврач Кировградской центральной городской больницы Лариса Борисенко.Решение о строительстве детской поликлинике в Кировграде было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Сметная стоимость объекта и его оснащения составила 269 млн рублей.- Как врач педиатр, хочу дать высокую оценку построенной детской поликлинике, - отметил Андрей Карлов. – Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было получить медицинскую помощь, не обращаясь в областной центр.Глава Кировградского городского округа Александр Оськин добавил, что важную роль на начальном этапе строительства сыграла Уральская горно-металлургическая компания.- Проектирование и проведение государственной экспертизы осуществлялось на средства АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК), а также ОАО «УГМК», - рассказал Александр Оськин.Коммерческий директор УГМК, Почетный гражданин Кировградского городского округа Игорь Кудряшкин поздравил присутствующих со знаменательным событием и вручил главному врачу ЦГБ Кировграда Ларисе Борисенко ключи от нового автомобиля скорой помощи. Автомобиль укомплектован всем необходимым оборудованием для перевозки и оказания первичной медицинской помощи.Здание детской поликлиники площадью 3233 кв. метра размещено на территории больничного городка Кировграда. В учреждении реализована концепция «Бережливая поликлиника», главная цель которой – сделать посещение врача удобным и комфортным для всех участников процесса. В частности, организована открытая регистратура и работа Call-центра. Разделение и навигация пациентов будут осуществляться с помощью электронного управления очередью. Предусмотрена оптимизация проведения профилактических осмотров детей, в частности, биоматериал для лабораторных исследований можно взять, минуя «взрослый» поток. Кроме того, в здании есть тамбур с теплой и закрытой колясочной.В детской поликлинике учтены все требования для посещения маломобильных групп детского населения. Отдельно выделен пункт для приема и выдачи детского питания, минуя поток пациентов.Вновь организован «кабинет охраны детского зрения», а в «здоровой зоне» - современный прививочный кабинет. Для комфортного пребывания матерей с новорожденными детьми оборудована комната для кормления и гигиены ребенка.В детской поликлинике будут вести прием врачи следующих специализаций: педиатр участковый, хирург детский, офтальмолог, отоларинголог, невролог, уролог детский, психиатр, психиатр-нарколог, стоматолог детский, гинеколог, физиотерапевт, а также врачи функциональной диагностики.Все кабинеты оснащены в соответствии с действующими стандартами. Рабочие места обеспечены технической и программной возможностью работать в медицинской информационной системе, вести электронный документооборот.Работа дизайнеров позволила создать условия комфортного и доброжелательного пребывания детей с родителями в новой детской поликлинике.