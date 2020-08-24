Уральскую «Ночь музыки» признали одним из лучших проектов президентских грантов
Общество
Фото: пресс-служба Ural Music Night
Фестиваль Ural Music Night-2019 вошел в топ-100 лучших проектов России, поддержанных Фондом президентских грантов. Мероприятие попадало в рейтинг лидеров и в прошлом году.
Голосование за лучший проект проходило на сайте Фонда президентских грантов, где конкуренцию уральскому музыкальному фестивалю составили около 3,5 тысяч других проектов. За понравившийся проект могли голосовать все желающие, а итоги оценивали эксперты Фонда президентских грантов, в числе которых были представители общественных палат и региональных органов власти.
«Мы рады, что Ural Music Night во второй раз удостоилась чести войти в топ-100 проектов. Для нас важна поддержка всех проголосовавших коллег и граждан», - заявила исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
Напомним, что в 2019 году фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили порядка 300 тысяч зрителей. В этом году мероприятие пришлось перенести из-за коронавирусных ограничений.
Голосование за лучший проект проходило на сайте Фонда президентских грантов, где конкуренцию уральскому музыкальному фестивалю составили около 3,5 тысяч других проектов. За понравившийся проект могли голосовать все желающие, а итоги оценивали эксперты Фонда президентских грантов, в числе которых были представители общественных палат и региональных органов власти.
«Мы рады, что Ural Music Night во второй раз удостоилась чести войти в топ-100 проектов. Для нас важна поддержка всех проголосовавших коллег и граждан», - заявила исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
Напомним, что в 2019 году фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили порядка 300 тысяч зрителей. В этом году мероприятие пришлось перенести из-за коронавирусных ограничений.
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