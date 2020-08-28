Уральские школьники стали дикторами аэропорта Кольцово

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в рамках традиционной акции международного аэропорта Кольцово ученики младших классов (от 8 до 11 лет) попробовали себя в качестве дикторов. Они начитали стандартные объявления для пассажиров об услугах аэропорта.Также школьники записали для пассажиров поздравление с Днём знаний. Все объявления можно будет услышать в аэровокзальном комплексе Кольцово 1 и 2 сентября.Как отметила пресс-служба аэропорта, регулярно гостями Кольцово становятся воспитанники детских домой и интернатов Свердловской области. В рамках встреч они знакомятся с работой крупнейшего регионального авиаузла.