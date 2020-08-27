Спектакли «Урал Балета» покажут в рамках фестиваля «Золотая маска» в Москве

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Москве в рамках фестиваля «Золотая маска» покажут спектакли «Урал Балета». Соответствующее решение принял оргкомитет национальной театральной премии.20 октября на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представят одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь». 21 октября покажут балет-путешествие «Приказ короля».Все мероприятия «Золотой маски» были перенесены из-за пандемии. До ограничений жюри успело увидеть лишь половину афиши премии.