Спектакли «Урал Балета» покажут в рамках фестиваля «Золотая маска» в Москве
Общество
Фото: Урал Опера Балет
В Москве в рамках фестиваля «Золотая маска» покажут спектакли «Урал Балета». Соответствующее решение принял оргкомитет национальной театральной премии.
20 октября на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представят одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь». 21 октября покажут балет-путешествие «Приказ короля».
Все мероприятия «Золотой маски» были перенесены из-за пандемии. До ограничений жюри успело увидеть лишь половину афиши премии.
20 октября на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представят одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь». 21 октября покажут балет-путешествие «Приказ короля».
Все мероприятия «Золотой маски» были перенесены из-за пандемии. До ограничений жюри успело увидеть лишь половину афиши премии.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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