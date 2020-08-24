В Свердловской области выявили почти 31 тысячу случаев присасывания клещей

19.35 Понедельник, 31 августа 2020
Общество
Фото: 9ban.ru
В Свердловской области зарегистрировано 30943 пострадавших от присасывания клещей, об этом расскзаали в Управлении регионального Роспотребнадзора.

Показатель остается на уровне аналогичного периода 2019 года (31774 случая). Больше всего случаев присасывания клещей выявлено в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Байкаловском районе, Рефтинском городском округе, Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, Асбестовском городском округе, городском округе Дегтярск, городском округе Пелым, Артинском районе, Камышлове и Камышловском районе, городе Каменск-Уральском, Таборинском районах, Тавдинском городском округе, Волчанском городском округе, Ирбитском районах, городском округе В-Тура.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы госпитализирован 141 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 367 человек.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Свыше 7 тысяч детей пострадали от укусов клещей в Свердловской области
24 августа 2020
«Среднеуральская птицефабрика» может уйти от ответственности за слив нечистот на лесной участок
26 августа 2020
На Среднем Урале выявлено еще 119 случаев коронавируса
31 августа 2020
Обновлена карта распространения коронавируса на Среднем Урале
31 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские журналисты в Грозном почтили память Ахмата Кадырова и посетили место подвига «псковских» десантников в селе Улус-Керт

Что говорят чеченцы о войне, мире, судьбе своего народа и борьбе с терроризмом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
22:29 В Екатеринбурге автобус №070 будет ходить по улице Тенистой
21:30 Пожару в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге дан общий отбой
21:20 Полиция Свердловской области ликвидировала интернет-магазин наркотиков
20:30 В Екатеринбурге женщина сбила пятилетнего мальчика
20:16 В Свердловской области проведено 3798 исследований проб на коронавирус
19:53 День народов Среднего Урала пройдет в режиме онлайн
19:35 В Свердловской области выявили почти 31 тысячу случаев присасывания клещей
19:14 Мэр Екатеринбурга поздравил школьников и учителей с наступающим Днем знаний
18:38 В Свердловской области продлен режим самоизоляции
18:29 В Свердловскую область доставили 160 тысяч доз детской вакцины против гриппа
18:23 В Екатеринбурге стартовала продажа абонементов на игры «Автомобилиста»
17:58 В Екатеринбурге пройдёт посвящённая ВОВ выставка «Вспомним»
17:48 Инициаторы возврата прямых выборов мэров собрали более 12 000 подписей
17:43 В Свердловской области выявили группу фальшивомонетчиков
17:31 В Нижнем Тагиле завершается реконструкция Парка Победы
17:14 Не видел пешеходов: появились подробности смертельного ДТП в Краснотурьинске
16:59 13,6 тысячи уральцев заболели ОРВИ
16:39 Житель Екатеринбурга с ножом напал на мужчину, который попросил его убрать за своей собакой
16:24 Свердловские рыбинспекторы получили новую технику для борьбы с браконьерами
16:18 1 сентября в Екатеринбурге потеплеет почти до 30 градусов
16:14 В Нижнем Тагиле из окна дома выпала семилетняя девочка
15:51 Свыше 1700 свердловчан поставили прививки от гриппа
15:34 Екатеринбурженке грозит административное наказание за видео в TikTok
15:28 Три представителя «Урала» отправились в Лигу наций УЕФА
15:12 В школах Екатеринбурга пройдут патриотические уроки
15:06 Школы Свердловской области будут ежедневно отчитываться областному Минздраву о детях с ОРВИ
Все новости Свердловской области
16:10 ByteDance не сможет продать TikTok без разрешения китайского правительства
15:57 Один человек погиб в результате взрыва в одном из ресторанов Абу-Даби
15:48 Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна не завязанная на президенте система
15:41 Россия выслала трех сотрудников посольства Словакии
15:29 В Москве всех работников системы образования проверили на коронавирус
15:22 В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова
15:16 В Индонезии ученые обнаружили более заразный штамм коронавируса
14:39 Актер Михаил Ефремов обратился к суду с «последним желанием»
14:31 Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года
14:29 Путин и Синдзо Абэ обсудили мирный договор между Японией и РФ
14:25 В России число официально зарегистрированных безработных достигло 3,6 миллионов
14:02 Страны Прибалтики введут санкции против Лукашенко
13:36 Мурашко анонсировал начало крупных поставок вакцины от коронавируса в сентябре
13:11 Штаб Тихановской собирается обратиться к Совбезу ООН
12:44 Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами
12:43 В России подтвердили 4 993 новых случая коронавируса
12:24 ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России
11:56 Индия заявила о столкновении с китайскими военными на границе
11:25 На фоне пандемии рекордно выросло число дел о мошенничестве
10:57 Минздрав составил рекомендации для россиян по подготовке детей к школе
10:43 Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
10:19 Полиция начала проверку по факту избиения блогера Жукова
10:02 Трамп: беспорядки в США можно остановить только силой
09:45 Лукашенко отказался вести переговоры с оппозицией
09:28 Климатолог: россиян ждет суровая зима
14:34 В центр Минска введена спецтехника и ОМОН
Все новости России и мира
22:29 В Екатеринбурге автобус №070 будет ходить по улице Тенистой
21:30 Пожару в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге дан общий отбой
21:20 Полиция Свердловской области ликвидировала интернет-магазин наркотиков
20:30 В Екатеринбурге женщина сбила пятилетнего мальчика
20:16 В Свердловской области проведено 3798 исследований проб на коронавирус
19:53 День народов Среднего Урала пройдет в режиме онлайн
19:35 В Свердловской области выявили почти 31 тысячу случаев присасывания клещей
19:14 Мэр Екатеринбурга поздравил школьников и учителей с наступающим Днем знаний
18:38 В Свердловской области продлен режим самоизоляции
18:29 В Свердловскую область доставили 160 тысяч доз детской вакцины против гриппа
18:23 В Екатеринбурге стартовала продажа абонементов на игры «Автомобилиста»
18:20 «Свеза» собирает детей в школу
18:14 В Прикамье продлены сроки предоставления льготных займов для малого бизнеса
17:58 В Екатеринбурге пройдёт посвящённая ВОВ выставка «Вспомним»
17:48 Инициаторы возврата прямых выборов мэров собрали более 12 000 подписей
17:43 В Свердловской области выявили группу фальшивомонетчиков
17:31 В Нижнем Тагиле завершается реконструкция Парка Победы
17:14 Не видел пешеходов: появились подробности смертельного ДТП в Краснотурьинске
17:07 В пермских парках пройдут праздничные программы, посвященные Дню знаний
16:59 13,6 тысячи уральцев заболели ОРВИ
16:39 Житель Екатеринбурга с ножом напал на мужчину, который попросил его убрать за своей собакой
16:24 Свердловские рыбинспекторы получили новую технику для борьбы с браконьерами
16:18 1 сентября в Екатеринбурге потеплеет почти до 30 градусов
16:15 За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 12 территорий Прикамья
16:14 В Нижнем Тагиле из окна дома выпала семилетняя девочка
16:08 Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос финансирования строительства нового здания пермской галереи
Все новости
14:39 31 августа Актер Михаил Ефремов обратился к суду с «последним желанием»
09:35 31 августа Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
13:04 30 августа В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
12:48 30 августа Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49 29 августа Женская акция солидарности проходит в Минске
12:49 29 августа Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
10:44 29 августа В Хабаровске прошел 50-й митинг в поддержку Фургала
12:38 28 августа 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33 28 августа Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26 27 августа Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:52 27 августа В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
13:09 27 августа Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
12:40 27 августа В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
16:18 26 августа Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
12:41 26 августа В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая коронавируса
12:53 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
12:49 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
17:42 24 августа В Екатеринбурге обновили остановку «Инженера Алиева»
13:52 24 августа Число заражённых COVID-19 в России превысило 960 тысяч
11:02 17 августа РМК передала Челябинской области медицинский автотранспорт
Все новости