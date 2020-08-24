В Свердловской области выявили почти 31 тысячу случаев присасывания клещей
Общество
Фото: 9ban.ru
В Свердловской области зарегистрировано 30943 пострадавших от присасывания клещей, об этом расскзаали в Управлении регионального Роспотребнадзора.
Показатель остается на уровне аналогичного периода 2019 года (31774 случая). Больше всего случаев присасывания клещей выявлено в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Байкаловском районе, Рефтинском городском округе, Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, Асбестовском городском округе, городском округе Дегтярск, городском округе Пелым, Артинском районе, Камышлове и Камышловском районе, городе Каменск-Уральском, Таборинском районах, Тавдинском городском округе, Волчанском городском округе, Ирбитском районах, городском округе В-Тура.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы госпитализирован 141 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 367 человек.
Показатель остается на уровне аналогичного периода 2019 года (31774 случая). Больше всего случаев присасывания клещей выявлено в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Байкаловском районе, Рефтинском городском округе, Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, Асбестовском городском округе, городском округе Дегтярск, городском округе Пелым, Артинском районе, Камышлове и Камышловском районе, городе Каменск-Уральском, Таборинском районах, Тавдинском городском округе, Волчанском городском округе, Ирбитском районах, городском округе В-Тура.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы госпитализирован 141 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 367 человек.
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