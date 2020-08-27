13,6 тысячи уральцев заболели ОРВИ

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В последнюю неделю лета ОРВИ заболели 13,6 тысячи уральцев. Соответствующую информацию опубликовало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Таким образом, показатель на 3% превышает уровень эпидпорога по совокупному населению и выше уровня прошлой недели на 2%. В Екатеринбурге эпидпорог превышен на 5%.С 24 по 30 августа ОРВИ заболели семь тысяч горожан. Показатель заболеваемости составляет 45,9 на 10 тысяч населения.Как говорится сообщении Роспотребнадзора, в связи с возвращением детей в организованные коллективы риски подъёма заболеваемости в следующие недели возрастают.