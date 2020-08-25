Свыше 1700 свердловчан поставили прививки от гриппа
Общество
Фото: blizko.by
За прошлую неделю в Свердловской области 1742 человека поставили прививки против гриппа, рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ. Эти штаммы ранее не имели активной циркуляции в России.
Отмечается, что к 31 августа в Свердловскую область поступило 425 930 доз вакцины для профилактики гриппа у взрослых лиц и 159 930 – у детей.
Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ. Эти штаммы ранее не имели активной циркуляции в России.
Отмечается, что к 31 августа в Свердловскую область поступило 425 930 доз вакцины для профилактики гриппа у взрослых лиц и 159 930 – у детей.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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