Волейболистки «Уралочки» проиграли «Ак Барсу»
Общество
Фото: сообщество клуба в сети «ВКонтакте»
Волейболистки «Уралочки-НТМК» в рамках Кубка губернатора Калининградской области со счётом 2:3 проиграли казанской команде «Динамо – Ак Барс».
По ходу встречи «Уралочка» вела 2:0 (25:19, 25:20), но утратила преимущество, трижды уступив соперникам (22:25, 19:25, 14:16).
Ранее спортсменки из Екатеринбурга обыграли сборную России, но уступили победу в матче с калининградским «Локомотивом».
Команда набрала на турнире четыре очка и заняла третье место в итоговой таблице, пропустив «Локомотив» и «Динамо — Ак Барс». Четвёртое место осталось за сборной России.
По ходу встречи «Уралочка» вела 2:0 (25:19, 25:20), но утратила преимущество, трижды уступив соперникам (22:25, 19:25, 14:16).
Ранее спортсменки из Екатеринбурга обыграли сборную России, но уступили победу в матче с калининградским «Локомотивом».
Команда набрала на турнире четыре очка и заняла третье место в итоговой таблице, пропустив «Локомотив» и «Динамо — Ак Барс». Четвёртое место осталось за сборной России.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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