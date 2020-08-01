Волейболистки «Уралочки» проиграли «Ак Барсу»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Волейболистки «Уралочки-НТМК» в рамках Кубка губернатора Калининградской области со счётом 2:3 проиграли казанской команде «Динамо – Ак Барс».По ходу встречи «Уралочка» вела 2:0 (25:19, 25:20), но утратила преимущество, трижды уступив соперникам (22:25, 19:25, 14:16).Ранее спортсменки из Екатеринбурга обыграли сборную России, но уступили победу в матче с калининградским «Локомотивом».Команда набрала на турнире четыре очка и заняла третье место в итоговой таблице, пропустив «Локомотив» и «Динамо — Ак Барс». Четвёртое место осталось за сборной России.