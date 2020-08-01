В уральском лесу без вести пропал ещё один пенсионер

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле без вести пропал 74-летний Виталий Пишуков. 26 августа пенсионер, находясь в коллективном саду «Ивушка», ушёл в лес и до сих пор не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».Приметы: рост 175 см, 41-й размер обуви, полное телосложение, зелёные глаза, тёмные с проседью волосы. В последний раз его видели в синем пиджаке, синих брюках, сером свитере, чёрных резиновых сапогах, чёрной вязанной шапке в полоску.Если вы видели пенсионера или хотите принять участие в его поисках – сообщите об этом инфоргу Василию по номеру телефона +7 966-702-01-49.