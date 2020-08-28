В Первоуральске мужчина ушел в лес и не вернулся

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 54-летнего жителя Первоуральска. Игорь Константинович Хорошавцев ушел в лес 28 августа и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, зеленые глаза, русые короткие волосы.На момент пропажи был одет в коричневую футболку в клетку, темно-зеленую ветровку, синие штаны (камуфляж), зеленые резиновые сапоги до колена, темно-зеленая панама. При себе имелись маленький складной нож с рукояткой черного цвета, зеленый рюкзак в камуфляжном окрасе, пластиковое белое ведро на 12 литров, желтое пластиковое ведро на 5-6 литров.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Андрею 8-961-767-17-49.