Под Невьянском произошло смертельное ДТП

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня утром на 36 км автодороги «Екатеринбург – Реж – Килаческое» произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.Как выяснили сотрудники полиции, 46-летний водитель «ВАЗ-2104» не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Пассажир ВАЗа погиб на месте.«Водитель и три пассажира ВАЗ – 2104 поехали в лес за грибами, направлялись со стороны с. Киприно в сторону города Режа. Мужчина, который в результате ДТП погиб, находился на заднем сидении слева. Водитель и двое пассажиров - мужчина 1962г.р. и женщина 1952г.р. с ушибами и ссадинами разных частей тела доставлены в приемный покой ЦГБ Невьянска», – пояснили veved.ru в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.Оказалось, что ни один из пребывавших в машине граждан не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме этого, в крови водителя было выявлено 1,1 мг/л алкоголя.На данный момент по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение.