Более 30 спасателей тушили пожар в Лицее №128 в Екатеринбурге

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге в Лицее №128 произошел пожар – воспламенилось холодильное оборудование в подсобном помещении столовой на первом этаже.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:35 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 36 спасателей на 10 спецмашинах.На момент пожара в образовательном учреждении находился только охранник, который и вызвал огнеборцев.Все работы на месте происшествия завершились в 09:42 по местному времени. Причины возгорания выясняются.