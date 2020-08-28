Более 30 спасателей тушили пожар в Лицее №128 в Екатеринбурге
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня днем в Екатеринбурге в Лицее №128 произошел пожар – воспламенилось холодильное оборудование в подсобном помещении столовой на первом этаже.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:35 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 36 спасателей на 10 спецмашинах.
На момент пожара в образовательном учреждении находился только охранник, который и вызвал огнеборцев.
Все работы на месте происшествия завершились в 09:42 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:35 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 36 спасателей на 10 спецмашинах.
На момент пожара в образовательном учреждении находился только охранник, который и вызвал огнеборцев.
Все работы на месте происшествия завершились в 09:42 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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