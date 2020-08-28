В Свердловской области ищут 71-летнюю пенсионерку

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 71-летней жительницы СНТ «Меридиан», поселок Гагаринский. Наталья Павловна Гребенкина (Дудина) ушла из дома 27 августа и не вернулась. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.«Ее видели в последний раз в 10 утра 27 августа, собирала рядом с садами грибы. В три часа дедушка позвонил, сказал, что она пропала. У нее не подтвержденный Альцгеймер, частичная потеря памяти. Она могла просто уйти в лес и заблудиться», – рассказала родственница пропавшей порталу Е1.Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, светло-русые короткие волосы, серо-голубые глаза.На момент пропажи была одета в темно-зеленый пиджак, темно-зеленую водолазку, черные бриджи, сиреневые галоши.Если вам что-либо известно о местонахождении Натальи Павловны, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Юлии 8-904-163-99-57.