Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
Общество
Фото: www.rbc.ru
В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 42,2 % от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 116 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 55 человек, скончались семь человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 076 человек. По выздоровлению выписаны 19 856 человек, 448 скончались.
Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 116 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 55 человек, скончались семь человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 076 человек. По выздоровлению выписаны 19 856 человек, 448 скончались.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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