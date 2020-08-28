Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 42,2 % от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 116 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 55 человек, скончались семь человек.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 076 человек. По выздоровлению выписаны 19 856 человек, 448 скончались.