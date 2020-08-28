Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 116 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 25 076 случаев новой коронавирусной инфекции.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+49), Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуральска, Красноуфимска, Ревды, Сухого Лога, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска, Талицкого городского округа.Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 86 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 180. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19856.Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 448.