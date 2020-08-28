В Екатеринбурге на территории детского сада разгорелся пожар

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге на территории детского сада по улице Волгоградской огонь повредил детскую веранду.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 01:47 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 28 спасателей на 10 спецмашинах.Все работы на месте происшествия завершились в 02:44 по местному времени. Причины возгорания выясняются.