В «Екатеринбург-ЭКСПО» ликвидируют мобильный госпиталь

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В уральской столице ликвидируют мобильный госпиталь, развернутый в «Екатеринбург-ЭКСПО». Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.До 1 сентября из «коронавирусного» обсерватора будет вывезено все медицинское оборудование. Из мобильного комплекса имущество будет направлено в Территориальный центр медицины катастроф и будет использоваться в медицинском быстровозводимом комплексе «Матрица-2».Напомним, на территории «Екатеринбург-ЭКСПО» был развернут Covid-госпиталь еще весной, однако пациенты начали туда поступать только в июле. В начале августа прием пациентов был прекращен.