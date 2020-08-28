В «Екатеринбург-ЭКСПО» ликвидируют мобильный госпиталь
Общество
Фото: sobitie.com.ua
В уральской столице ликвидируют мобильный госпиталь, развернутый в «Екатеринбург-ЭКСПО». Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
До 1 сентября из «коронавирусного» обсерватора будет вывезено все медицинское оборудование. Из мобильного комплекса имущество будет направлено в Территориальный центр медицины катастроф и будет использоваться в медицинском быстровозводимом комплексе «Матрица-2».
Напомним, на территории «Екатеринбург-ЭКСПО» был развернут Covid-госпиталь еще весной, однако пациенты начали туда поступать только в июле. В начале августа прием пациентов был прекращен.
До 1 сентября из «коронавирусного» обсерватора будет вывезено все медицинское оборудование. Из мобильного комплекса имущество будет направлено в Территориальный центр медицины катастроф и будет использоваться в медицинском быстровозводимом комплексе «Матрица-2».
Напомним, на территории «Екатеринбург-ЭКСПО» был развернут Covid-госпиталь еще весной, однако пациенты начали туда поступать только в июле. В начале августа прием пациентов был прекращен.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия
За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
Реклама