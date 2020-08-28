Мэр Екатеринбурга объяснил ситуацию с КОРом
Общество
Фото: cinsound.ru
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил свою идею со сносом КОРа и застройкой территории жилым комплексом. Как оказалось, конкретного решения касательно ситуации пока нет.
«Один из возможных проектов — рынок пойдет под застройку. Это не принятое решение, это один из возможных вариантов комплексной реновации этого района. Но это не только строительство жилья: это школы, детские сады, жилье и, самое главное, новые рабочие места. Это зона развития малого и среднего бизнеса. Это активности, которые позволяют из Екатеринбурга не делать просто жилой район. Все-таки это место, где мы живем и работаем, поэтому все-таки рабочие места, которые есть, также должны быть трансформированы и сохранены — это точка притяжения. И в том числе это точка развития малого и среднего бизнеса», — заявил он.
Градоначальник не назвал ни дат, когда решение будет принято окончательно, ни автора реновации. «Не будем сейчас говорить по поводу того, кто предложил. Считайте, что идея была моя», — заявил Высокинский. Также мэр добавил, что все детали будут оглашены, когда концепция будет доведена до финала.
В свою очередь, экс-руководитель КОРа Владимир Щукин считает решение властей касательно сноса рынка логичным. «Когда я строил КОР, он был на окраине. А сейчас посмотрите, как разросся микрорайон ЖБИ. Мне кажется, дальнейшую судьбу КОРа нужно рассматривать с утилитарной точки зрения. Да, это один из крупнейших ритейлеров Свердловской области, известный всем с 90-х. Но я не считаю его каким-то знаковым для города местом. Театр оперы и балета — это знаковое место, да, но не рынок», — заявил Щукин издательству ЕАН.
«Один из возможных проектов — рынок пойдет под застройку. Это не принятое решение, это один из возможных вариантов комплексной реновации этого района. Но это не только строительство жилья: это школы, детские сады, жилье и, самое главное, новые рабочие места. Это зона развития малого и среднего бизнеса. Это активности, которые позволяют из Екатеринбурга не делать просто жилой район. Все-таки это место, где мы живем и работаем, поэтому все-таки рабочие места, которые есть, также должны быть трансформированы и сохранены — это точка притяжения. И в том числе это точка развития малого и среднего бизнеса», — заявил он.
Градоначальник не назвал ни дат, когда решение будет принято окончательно, ни автора реновации. «Не будем сейчас говорить по поводу того, кто предложил. Считайте, что идея была моя», — заявил Высокинский. Также мэр добавил, что все детали будут оглашены, когда концепция будет доведена до финала.
В свою очередь, экс-руководитель КОРа Владимир Щукин считает решение властей касательно сноса рынка логичным. «Когда я строил КОР, он был на окраине. А сейчас посмотрите, как разросся микрорайон ЖБИ. Мне кажется, дальнейшую судьбу КОРа нужно рассматривать с утилитарной точки зрения. Да, это один из крупнейших ритейлеров Свердловской области, известный всем с 90-х. Но я не считаю его каким-то знаковым для города местом. Театр оперы и балета — это знаковое место, да, но не рынок», — заявил Щукин издательству ЕАН.