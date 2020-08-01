На месте КОР в Екатеринбурге могут построить жилой комплекс

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Кировский оптовый рынок в Екатеринбурге собираются сносить, а на месте его может появиться жилой комплекс.О том, какая судьба ждет рынок, рассказал в прямом эфире Е1.RU мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, КОР отжил свое, и его территорию нужно задействовать по-другому:«В 90-е на рынках продавалось всё, из этих рынков выросли наши прекрасные торговые центры. Естественно, КОР как рынок своё отжил, торговые центры там на сегодня большие есть, строить ещё — не пойдёт, — сказал мэр. — Использовать дальше земельные участки, чтобы там развивалась территория, — это неплохо. Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс. Это достаточно хорошая территория. Вопрос в том, чтобы она была обеспечена школами и детскими садами. Это дело мы будем отслеживать. Смотрим в рамках генплана. Всё будет по уму, без скученности, с наличием школ, детских садов и, я думаю, что с хорошим транспортным обеспечением», – заявил Высокинский.