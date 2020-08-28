В Свердловской области изменится программа капремонта домов до 2044 года

15.39 Пятница, 28 августа 2020
Общество
Фото: getfile.fun
Правительство Свердловской области изменило региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2044 годы. В перечень домов, которые подлежат капитальному ремонту, теперь вошли более 28 тысяч объектов.

Обновленный список представлен в постановлении регионального правительства №578-ПП, который уже опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Помимо списка с адресами домов, подлежащих капремонту, в документе указаны года их постройки, виды предстоящих и проведенных ремонтных работ.

Отметим, что дома из этого списка располагаются в разных частях региона – и в крупных городах, и в небольших поселках.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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