В Свердловской области изменится программа капремонта домов до 2044 года

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Правительство Свердловской области изменило региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2044 годы. В перечень домов, которые подлежат капитальному ремонту, теперь вошли более 28 тысяч объектов.Обновленный список представлен в постановлении регионального правительства №578-ПП, который уже опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.Помимо списка с адресами домов, подлежащих капремонту, в документе указаны года их постройки, виды предстоящих и проведенных ремонтных работ.Отметим, что дома из этого списка располагаются в разных частях региона – и в крупных городах, и в небольших поселках.