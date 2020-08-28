Сотрудники свердловской ИК обнаружили спрятанный в бревнах iPhone

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Новой Ляле разыскивают причастных к организации канала поставки запрещенных в колонии ИК-54 предметов.Накануне вечером сотрудники оперативного отдела ИК-54 совместно с сотрудниками оперативного управления ГУФСИН и УСБ ГУФСИН предотвратили попытку передачи запрещенных предметов на охраняемую территорию исправительного учреждения.Так, при досмотре заготовленного леса в березовом бревне на складе были обнаружены 12 телефонов, в том числе iPhone модели SE, 10 зарядных устройств, 10 гарнитур, одна флеш-карта на 4 GB, одна сим-карта и три запасные батареи для сотовых телефонов.