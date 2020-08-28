В октябре Владимир Путин посетит Екатеринбург

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ожидают визита президента России Владимира Путина.Президент прибудет в уральскую столицу на международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Указ о проведении мероприятия подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, однако конкретная дата пока неизвестна. По данным портала Е1, форум состоится в начале октября.Отметим, мероприятие проводится с 2009 года в разных городах России. В прошлом году оно состоялось в Нижнем Новгороде. Обычно Владимир Путин принимает участие в одном из пленарных заседаний.На данный момент официальных заявлений о визите президента от властей не поступало.