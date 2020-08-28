В октябре Владимир Путин посетит Екатеринбург
Общество
Фото: oficery.ru
В Екатеринбурге ожидают визита президента России Владимира Путина.
Президент прибудет в уральскую столицу на международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Указ о проведении мероприятия подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, однако конкретная дата пока неизвестна. По данным портала Е1, форум состоится в начале октября.
Отметим, мероприятие проводится с 2009 года в разных городах России. В прошлом году оно состоялось в Нижнем Новгороде. Обычно Владимир Путин принимает участие в одном из пленарных заседаний.
На данный момент официальных заявлений о визите президента от властей не поступало.
Президент прибудет в уральскую столицу на международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Указ о проведении мероприятия подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, однако конкретная дата пока неизвестна. По данным портала Е1, форум состоится в начале октября.
Отметим, мероприятие проводится с 2009 года в разных городах России. В прошлом году оно состоялось в Нижнем Новгороде. Обычно Владимир Путин принимает участие в одном из пленарных заседаний.
На данный момент официальных заявлений о визите президента от властей не поступало.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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