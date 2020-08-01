В России выявили еще 4 829 случаев Covid-19

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 905 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровело 798 466 человек.