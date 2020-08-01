В России выявили еще 4 829 случаев Covid-19

12.31 Пятница, 28 августа 2020
Общество
Фото: kg.utro.news
За последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 905 человек.



Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровело 798 466 человек.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости

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10:35 Уральские олигархи подарят Екатеринбургу 30 новых автомобилей скорой помощи
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