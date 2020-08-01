Дата проведения Ночи музыки в Екатеринбурге стоит под вопросом

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Власти Свердловской области и Екатеринбурга до сих пор не определились с датой проведения Ночи музыки на Урале.«Мы смотрим, в каком режиме проводить «Ночь музыки». Есть предложение это сделать 12 сентября, есть предложение — в День города в ноябре. То есть просто ночью открыть все наши залы — конгресс-центр, «Космос», Дворец молодёжи. И это сделать в таком режиме», – передает Е1 со ссылкой на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков напомнил, что в сентябре и без того накопилось достаточно рисков для роста числа зараженных коронавирусом: начало учебного года, открытие театральных сезонов, начало работы кинотеатров. «Нужно все рассчитать. Фестиваль многолюдный и трудно предвидеть, сколько он соберет зрителей. К сожалению, у нас уже был опыт, когда скопления людей провоцировали вспышки. Так что мы находимся в стадии обработки этого вопроса, решение будет принято», – отметил Креков.Напомним, организаторы фестиваля ранее анонсировали проведение Ночи музыки 12 сентября. Они рассчитывают провести мероприятие в оффлайн-режиме.