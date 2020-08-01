Екатеринбург готовится к озеленению

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Специалисты питомника Екатеринбургского лесничества вырастили саженцы различных деревьев и декоративных кустарников, которые уже осенью украсят столицу Урала.Директор лесничества Александр Чубарко рассказал, что питомник занимает площадь в 30 гектаров и специализируется на выращивании декоративного материала для озеленения территории города, а также хвойных пород для восстановления городских лесов.В числе выращиваемых в питомнике декоративных растений – спирея, барбарис, пузыреплодник (этот кустарник используется для создания живых изгородей). Все они хорошо приспособлены к уральскому климату, переносят мороз и засуху, быстро растут и поддаются обрезке. Также среди декоративных деревьев – ива шаровидная, серебристый тополь Коновалова, орех манчжурский, яблоня Медзведского, черёмуха Шуберта, клён и липа. Одним из наиболее перспективных для озеленения города является серебристый тополь, поскольку него компактная крона.Отметим, всего силами благоустроителей в течение осени планируется высадить около 350 деревьев и 2 тысяч кустарников во всех семи районах города. В том числе будут высажены саженцы, подготовленные работниками питомника МСАУ «Екатеринбургское лесничество».