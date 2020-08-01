В Верхней Синячихе реконструировали лесопарк и несколько дворовых территорий

18.53 Четверг, 27 августа 2020
Общество
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В лесопарке появились вело-лыже-роллерная трасса, площадка для игры в пляжный футбол, уличные тренажеры, игровая зона для детей, сцена, а также площадка для выгула и тренировки собак. Парк освещают несколько десятков светильников, на его территории появились урны, скамейки и велопарковки.

Общая стоимость реконструкции парка составила 23 миллиона рублей, большую часть средств (92%) взяли на себя областной и федеральный бюджеты.

Также в текущем году в Верхней Синячихе провели благоустройство трёх дворовых площадок по улице Октябрьской. Стоимость работ составила 20 миллионов рублей (миллион из которых заплатили собственники помещений в многоквартирных домах).

На месте появились асфальтобетонные проезды, парковки, пешеходные дорожки и тротуары. Также там установили детское игровое оборудование и провели озеленение.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости

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