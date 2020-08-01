В Свердловской области отметят День пенсионера

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в восьмой раз отметят День пенсионера. Для уральских пенсионеров будут организованы фестивали, выставки, концерты, экскурсии.Как рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, в регионе проживают более 1,3 миллиона людей пожилого возраста. Этот день поможет привлечь внимание общественности к проблемам людей старшего поколения. Праздник даст старт традиционному Месячнику пенсионера.Большая часть мероприятий пройдет в онлайн-формате. Среди них – праздничная онлайн-программа «Эхо советского кино», онлайн-мероприятие – кукольный спектакль «Как Прокофий Демидов дочь замуж выдавал», онлайн-флешмоб «Все получится!», танцевальный видеофлешмоб «Зажигай» и другие.Также пройдёт праздничный концерт «От всей души с поклоном и любовью!..». Его будет транслировать на сайте Свердловского государственного областного Дворца народного творчества, а также на одном из региональных каналов 30 августа в 14:00.Кроме того, по словам Андрея Злоказова, для пенсионеров будут организованы скидки на предприятиях бытового обслуживания и в магазинах, а несколько десятков музеев Свердловской области проведут бесплатные экскурсии. В течение месяца для пенсионеров будут организованы мастер-классы по различным направлениям.Заключительным мероприятием станет торжество, посвящённое Международному Дню пожилого человека.