В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
Общество
Фото: РИА Новости
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+68), Алапаевска, Артемовского, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Тавдинского городского округа.
Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 237. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зарегистрировано ещё три случая смерти больных COVID-19. Всего скончались 435.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+68), Алапаевска, Артемовского, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Тавдинского городского округа.
Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 237. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зарегистрировано ещё три случая смерти больных COVID-19. Всего скончались 435.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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