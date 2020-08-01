Под Екатеринбургом стартовал форум «Армия-2020»
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
На полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом стартовал военно-технический форум «Армия-2020». Уральцы увидят историческую советскую и союзническую военную технику, которая участвовала в Великой Отечественной войне.
Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, в текущем году масштаб проведения форума расширен, поэтому увеличено количество экспонируемых образцов современного вооружения и военной техники.
Гости форума смогут увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, в том числе советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник «Виллис МВ».
В составе исторической экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 «Стюарт» и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании.
Также на форуме представлены последние модификации танка Т-72, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», инженерная техника и другое.
«Посетители форума смогут наблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором будут задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов армейской авиации»,- рассказали в пресс-службе ЦВО.
На площадке форума есть детская игровая зона. Желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО. Для удобства гостей форума будут развернуты фуд-корты, а также полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Также на месте будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Напомним, ранее мы писали о том, что в форуме «Армия-2020»примет участие Музейный комплекс УГМК.
Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, в текущем году масштаб проведения форума расширен, поэтому увеличено количество экспонируемых образцов современного вооружения и военной техники.
Гости форума смогут увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, в том числе советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник «Виллис МВ».
В составе исторической экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 «Стюарт» и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании.
Также на форуме представлены последние модификации танка Т-72, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», инженерная техника и другое.
«Посетители форума смогут наблюдать за розыгрышем учебного боя, в котором будут задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов армейской авиации»,- рассказали в пресс-службе ЦВО.
На площадке форума есть детская игровая зона. Желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО. Для удобства гостей форума будут развернуты фуд-корты, а также полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Также на месте будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Напомним, ранее мы писали о том, что в форуме «Армия-2020»примет участие Музейный комплекс УГМК.