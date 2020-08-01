Операторам по обращению с ТКО в Свердловской области возместили убытки после пандемии

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Операторам по обращению ТКО в Свердловской области компенсировали убытки, понесенные в связи с пандемией COVID-19, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.Всего операторам направили 73 миллиона рублей из федерального бюджета.«Главным образом на деятельность операторов повлияло значительное увеличение объемов вывозимого в период самоизоляции жителей мусора. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, работа в данном направлении осуществлялась без сбоев и не прекращалась ни на один день. В ней было задействовано значительно больше техники, специалистов и, конечно, все это не могло не отразиться на финансовом состоянии компаний», – рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.Отметим, что всего операторам планируется выделить 219 миллионов рублей.