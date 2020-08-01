Операторам по обращению с ТКО в Свердловской области возместили убытки после пандемии
Общество
Фото: stolica-s.su
Операторам по обращению ТКО в Свердловской области компенсировали убытки, понесенные в связи с пандемией COVID-19, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
Всего операторам направили 73 миллиона рублей из федерального бюджета.
«Главным образом на деятельность операторов повлияло значительное увеличение объемов вывозимого в период самоизоляции жителей мусора. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, работа в данном направлении осуществлялась без сбоев и не прекращалась ни на один день. В ней было задействовано значительно больше техники, специалистов и, конечно, все это не могло не отразиться на финансовом состоянии компаний», – рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отметим, что всего операторам планируется выделить 219 миллионов рублей.
Всего операторам направили 73 миллиона рублей из федерального бюджета.
«Главным образом на деятельность операторов повлияло значительное увеличение объемов вывозимого в период самоизоляции жителей мусора. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, работа в данном направлении осуществлялась без сбоев и не прекращалась ни на один день. В ней было задействовано значительно больше техники, специалистов и, конечно, все это не могло не отразиться на финансовом состоянии компаний», – рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отметим, что всего операторам планируется выделить 219 миллионов рублей.