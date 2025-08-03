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Юноша на питбайке погиб в посёлке Верхнее Дуброво
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В понедельник, 4 августа, примерно в 17.50, в посёлке Верхнее Дуброво водитель «Лады» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с питбайком.
Ехавший за рулём мотоцикла 16-летний юноша в результате ДТП погиб. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
По факту аварии прокуратурой была организована проверка.
Ехавший за рулём мотоцикла 16-летний юноша в результате ДТП погиб. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
«16-летний водитель получил травмы различной степени тяжести вреда здоровью, скончался при транспортировке в учреждение здравоохранения»,
– рассказали в ведомстве.
По факту аварии прокуратурой была организована проверка.
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