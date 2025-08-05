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В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП в посёлке Верхнее Дуброво
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ГИБДД поделились подробностями ДТП в посёлке Верхнее Дуброво, где вчера, 4 июля, погиб 16-летний подросток на питбайке.
По данным управления ГИБДД по Свердловской области, аварию спровоцировал 20-летний водитель Lada Priora. При обгоне он не убедился в том, что встречная полоса свободна для манёвра, и столкнулся с питбайком Kayo, на котором ехал юноша.
Известно, что юноша находился на каникулах в гостях у бабушки с дедушкой. Кто именно дал несовершеннолетнему мотоцикл, пока неизвестно. Сейчас это пытаются выяснить сотрудники полиции.
Водитель Lada, как установлено, получил водительские права два года назад. Ранее привлекался к административной ответственности 119 раз. На момент ДТП был трезв – освидетельствование на состояние опьянения показало отрицательный результат.
По данным управления ГИБДД по Свердловской области, аварию спровоцировал 20-летний водитель Lada Priora. При обгоне он не убедился в том, что встречная полоса свободна для манёвра, и столкнулся с питбайком Kayo, на котором ехал юноша.
«В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист скончался от полученных травм в реанимационном отделении ГБ № 36 Екатеринбурга. На момент аварии подросток находился в мотошлеме»,
– сказали в пресс-группе.
Известно, что юноша находился на каникулах в гостях у бабушки с дедушкой. Кто именно дал несовершеннолетнему мотоцикл, пока неизвестно. Сейчас это пытаются выяснить сотрудники полиции.
Водитель Lada, как установлено, получил водительские права два года назад. Ранее привлекался к административной ответственности 119 раз. На момент ДТП был трезв – освидетельствование на состояние опьянения показало отрицательный результат.
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