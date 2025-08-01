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Человек скончался в массовом ДТП под Верхней Пышмой
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одно массовое ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером под Верхней Пышмой. Трагедия произошла на ЕКАД.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Belgee, ехавший в сторону Серовского тракта, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Dongfeeng. От удара Belgee окинуло обратно на свою полосу, где он столкнулся с попутными Daewoo Nexia и Toyota RAV4.
В результате водитель Belgee, личность которого устанавливается, скончался на месте. Также травмы получила женщина, ехавшая за рулём Toyota.
Ранее в СМИ была информация, что погиб водитель Dongfeeng, но она, вероятнее всего, оказалось неверной.
Напомним, мы писали о смертельных авариях под Первоуральском и в Каменске-Уральском.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Belgee, ехавший в сторону Серовского тракта, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Dongfeeng. От удара Belgee окинуло обратно на свою полосу, где он столкнулся с попутными Daewoo Nexia и Toyota RAV4.
В результате водитель Belgee, личность которого устанавливается, скончался на месте. Также травмы получила женщина, ехавшая за рулём Toyota.
Ранее в СМИ была информация, что погиб водитель Dongfeeng, но она, вероятнее всего, оказалось неверной.
Напомним, мы писали о смертельных авариях под Первоуральском и в Каменске-Уральском.
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