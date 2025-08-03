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Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В управлении ГИБДД по Свердловской области раскрыли новые подробности ДТП с погибшим и пострадавшими в Каменске-Уральском, после которого прокуратура организовала проверку.
Напомним, авария произошла утром на перекрёстке улицы Кутузова и дороги, ведущей в посёлок Мартюш.
По предварительным данным, водитель Mercedes ехал с небезопасной скоростью, вследствие чего не смог выдержать дистанцию до впереди движущегося Nissan. От удара Nissan оттолкнуло на встречную полосу дороги, где иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ», в который также врезался Mitsubishi, ехавший с ним попутно.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» – молодой человек 2004 года рождения – скончался на месте происшествия. Его пассажир – парень 2002 года рождения, а также водитель Mercedes – мужчина 1976 года рождения, водитель и пассажир Nissan – женщина 1984 года рождения и ребёнок 2014 года рождения – получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.
Установлено, что у водителя Mercedes стаж 7 лет. За это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 53 раза. В момент ДТП он не был пристёгнут. Также сообщается, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения – освидетельствование показало 0,570 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении нарушителя составили два протокола: по статье 12.6 КоАП РФ за не пристёгнутый ремень и по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевших. Также на водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 164.1 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с тем, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения не в первый раз.
Напомним, авария произошла утром на перекрёстке улицы Кутузова и дороги, ведущей в посёлок Мартюш.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
По предварительным данным, водитель Mercedes ехал с небезопасной скоростью, вследствие чего не смог выдержать дистанцию до впереди движущегося Nissan. От удара Nissan оттолкнуло на встречную полосу дороги, где иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ», в который также врезался Mitsubishi, ехавший с ним попутно.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» – молодой человек 2004 года рождения – скончался на месте происшествия. Его пассажир – парень 2002 года рождения, а также водитель Mercedes – мужчина 1976 года рождения, водитель и пассажир Nissan – женщина 1984 года рождения и ребёнок 2014 года рождения – получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Установлено, что у водителя Mercedes стаж 7 лет. За это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 53 раза. В момент ДТП он не был пристёгнут. Также сообщается, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения – освидетельствование показало 0,570 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении нарушителя составили два протокола: по статье 12.6 КоАП РФ за не пристёгнутый ремень и по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевших. Также на водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 164.1 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с тем, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения не в первый раз.
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