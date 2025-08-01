Возрастное ограничение 18+
Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 23.00, на дороге, связывающей Первоуральск с Шалей, произошло смертельное ДТП с участием частного автобуса, перевозившего рабочих на местное предприятие.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «ВАЗ2112» – мужчины 1991 года рождения, который в нарушение дорожного знака 3.20 «Обгон запрещён» и сплошной линии разметки выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал автобус ПАЗ.
В автобусе в момент столкновения помимо водителя находилось три человека – никто из них не пострадал.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «ВАЗ2112» – мужчины 1991 года рождения, который в нарушение дорожного знака 3.20 «Обгон запрещён» и сплошной линии разметки выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал автобус ПАЗ.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, от несовместимых с жизнью травм скончались на месте, до прибытия бригады медиков»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
В автобусе в момент столкновения помимо водителя находилось три человека – никто из них не пострадал.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Водитель «Лады» не пережил столкновения с грузовиком на ЕКАД
01 августа 2025
01 августа 2025
Смертельное ДТП в Артемовском районе: столкнулись три автомобиля
02 августа 2025
02 августа 2025