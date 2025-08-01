Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, от несовместимых с жизнью травм скончались на месте, до прибытия бригады медиков»,

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, около 23.00, на дороге, связывающей Первоуральск с Шалей, произошло смертельное ДТП с участием частного автобуса, перевозившего рабочих на местное предприятие.По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «ВАЗ2112» – мужчины 1991 года рождения, который в нарушение дорожного знака 3.20 «Обгон запрещён» и сплошной линии разметки выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал автобус ПАЗ.В автобусе в момент столкновения помимо водителя находилось три человека – никто из них не пострадал.