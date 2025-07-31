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В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стали известны подробности резонансного ДТП на перекрёстке улиц Малышева – Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге, где Rover разорвало напополам после столкновения с Lexus.
В региональном управлении ГИБДД рассказали, что водитель Lexus нёсся на «красный», когда на перекрёсток выехал Rover. В результате ДТП 31-летний водитель Rover получил серьезные травмы и был госпитализирован. О пассажирах, которых упоминал близкий к мэрии телеграм-канал, в пресс-группе ничего не сообщили.
Известно также, что в ДТП пострадали стоящие Kia, Toyota и Range Rover, на которых отбросило столкнувшийся Rover.
Установлено, что 35-летний водитель Lexus находился в состоянии наркотического опьянения. Это установило освидетельствование.
На него составили пять протоколов:
– за нетрезвое состояние (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);
– за вождение при наличии неисправностей или условий, запрещающих движение (ст. 12.5 КоАП РФ);
– за выезд на красный (ст. 12.12 КоАП РФ);
– за повреждение дороги (ст. 12.33 КоАП РФ);
– за нарушение ПДД, повлекшее вред человеку (ст. 12.24 КоАП РФ).
Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
В региональном управлении ГИБДД рассказали, что водитель Lexus нёсся на «красный», когда на перекрёсток выехал Rover. В результате ДТП 31-летний водитель Rover получил серьезные травмы и был госпитализирован. О пассажирах, которых упоминал близкий к мэрии телеграм-канал, в пресс-группе ничего не сообщили.
Известно также, что в ДТП пострадали стоящие Kia, Toyota и Range Rover, на которых отбросило столкнувшийся Rover.
Установлено, что 35-летний водитель Lexus находился в состоянии наркотического опьянения. Это установило освидетельствование.
На него составили пять протоколов:
– за нетрезвое состояние (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);
– за вождение при наличии неисправностей или условий, запрещающих движение (ст. 12.5 КоАП РФ);
– за выезд на красный (ст. 12.12 КоАП РФ);
– за повреждение дороги (ст. 12.33 КоАП РФ);
– за нарушение ПДД, повлекшее вред человеку (ст. 12.24 КоАП РФ).
Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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