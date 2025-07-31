Возрастное ограничение 18+

В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга

16.08 Четверг, 31 июля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Стали известны подробности резонансного ДТП на перекрёстке улиц Малышева – Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге, где Rover разорвало напополам после столкновения с Lexus.

В региональном управлении ГИБДД рассказали, что водитель Lexus нёсся на «красный», когда на перекрёсток выехал Rover. В результате ДТП 31-летний водитель Rover получил серьезные травмы и был госпитализирован. О пассажирах, которых упоминал близкий к мэрии телеграм-канал, в пресс-группе ничего не сообщили.

Известно также, что в ДТП пострадали стоящие Kia, Toyota и Range Rover, на которых отбросило столкнувшийся Rover.

Установлено, что 35-летний водитель Lexus находился в состоянии наркотического опьянения. Это установило освидетельствование.

На него составили пять протоколов:
– за нетрезвое состояние (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);
– за вождение при наличии неисправностей или условий, запрещающих движение (ст. 12.5 КоАП РФ);
– за выезд на красный (ст. 12.12 КоАП РФ);
– за повреждение дороги (ст. 12.33 КоАП РФ);
– за нарушение ПДД, повлекшее вред человеку (ст. 12.24 КоАП РФ).

Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
31 июля 2025
На трассе «Екатеринбург–Тюмень» в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых
27 июля 2025
В Волчанске 13-летний подросток упал на питбайке
24 июля 2025
В Красноуфимском районе «Ока» угодила «под колёса» фуры
22 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Берёзовском всё-таки переназначили действующего главу на новый срок

На этот раз Евгения Писцова поддержали депутаты
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
20:04 В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны
18:53 В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности
18:13 В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров
17:54 Потепление до +28°C ожидается в Свердловской области
17:44 Потерявшая дочь при взрыве газа жительница Нижнего Тагила записала обращение к главе СК
16:48 За три дня в Свердловской области зарегистрировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД
16:26 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%
16:01 В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
15:10 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге перекроют улицу Московскую
14:43 Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
20:04 В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны
18:53 В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности
18:13 В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров
17:54 Потепление до +28°C ожидается в Свердловской области
17:44 Потерявшая дочь при взрыве газа жительница Нижнего Тагила записала обращение к главе СК
16:48 За три дня в Свердловской области зарегистрировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД
16:26 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%
16:01 В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
15:10 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге перекроют улицу Московскую
14:43 Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK