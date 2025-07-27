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Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Екатеринбурге на перекрёстке Малышева – Сакко и Ванцетти произошло жёсткое ДТП, в котором один из автомобилей буквально разорвало пополам.
По словам очевидцев, водитель машины, которую разорвало напополам, получил тяжёлые травмы. С места происшествия его увезли в машине реанимации, пишет E1.ru.
Сегодня в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» опубликовали видео с камер дорожного наблюдения, зафиксировавших момент столкновения на перекрёстке. Сообщается, что пассажиры «разорванного в клочья седана в больнице».
«По предварительным данным, один из водителей совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение»,
– сообщили в областном УГИБДД.
По словам очевидцев, водитель машины, которую разорвало напополам, получил тяжёлые травмы. С места происшествия его увезли в машине реанимации, пишет E1.ru.
Сегодня в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» опубликовали видео с камер дорожного наблюдения, зафиксировавших момент столкновения на перекрёстке. Сообщается, что пассажиры «разорванного в клочья седана в больнице».
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