Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика

– сказали в суде.

«Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, суд приговор изменил. Увеличена сумма компенсации морального вреда в пользу брата погибшего – до 250 тысяч рублей. Надлежащим ответчиком по гражданскому иску признан только ООО «Технический заказчик «Паритет» (осуждённый является его руководителем), с него будет взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших»,