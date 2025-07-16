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Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд изменил приговор предпринимателю из Тюмени, признанного виновным в гибели ребёнка на стройплощадке в Ирбите. Судья увеличил сумму моральной компенсации.
Напомним, в апреле 2024 года 11-летний мальчик вместе с другими детьми пробрался на стройплощадку, где стал играть на бетонных блоках. В какой-то момент один из них качнулся, ребёнок потерял равновесие и упал, после чего его придавило блоком.
В смерти мальчика признали виновным тюменского предпринимателя, который отвечал за снос старого здания и подготовку участка к грядущему строительству. Он был обязан позаботиться об охране объекта, чтобы никто не смог беспрепятственно проникнуть на территорию стройки. Судом ему было назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы. Также в пользу родственников погибшего ребёнка было взыскано 1,7 миллиона рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, адвокатом осуждённого, законным представителем потерпевшего и гражданским истцом были поданы апелляционные жалобы.
Также суд изменил порядок взыскания процессуальных издержек. Потерпевшему выплатят компенсацию из федерального бюджета, после чего осуждённый компенсирует эту сумму государству. В остальном приговор оставлен без изменения.
Напомним, в апреле 2024 года 11-летний мальчик вместе с другими детьми пробрался на стройплощадку, где стал играть на бетонных блоках. В какой-то момент один из них качнулся, ребёнок потерял равновесие и упал, после чего его придавило блоком.
В смерти мальчика признали виновным тюменского предпринимателя, который отвечал за снос старого здания и подготовку участка к грядущему строительству. Он был обязан позаботиться об охране объекта, чтобы никто не смог беспрепятственно проникнуть на территорию стройки. Судом ему было назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы. Также в пользу родственников погибшего ребёнка было взыскано 1,7 миллиона рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, адвокатом осуждённого, законным представителем потерпевшего и гражданским истцом были поданы апелляционные жалобы.
«Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, суд приговор изменил. Увеличена сумма компенсации морального вреда в пользу брата погибшего – до 250 тысяч рублей. Надлежащим ответчиком по гражданскому иску признан только ООО «Технический заказчик «Паритет» (осуждённый является его руководителем), с него будет взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших»,
– сказали в суде.
Также суд изменил порядок взыскания процессуальных издержек. Потерпевшему выплатят компенсацию из федерального бюджета, после чего осуждённый компенсирует эту сумму государству. В остальном приговор оставлен без изменения.
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