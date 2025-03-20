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Предпринимателя из Тюмени признали виновным в гибели ребёнка на стройплощадке в Ирбите
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Тюменского предпринимателя, который отвечал за работы на стройплощадке в Ирбите, где под упавшей бетонной плитой погиб мальчик, признали виновным в смерти ребёнка, раздавленном бетонной плитой.
Суд установил, что мужчина, являясь руководителем проекта ООО «Паритет Девелопмент», занимающегося возведением жилого дома на улице Маршала Жукова, отвечал за снос старого здания и подготовку участка к грядущему строительству. Согласно градостроительным правилам и строительным нормам, он должен был ограничить строительную площадку и обеспечить его охрану, чтобы никто не мог проникнуть на территорию стройки.
В итоге это привело к тому, что 11 апреля вечером на стройку пробрались дети, которые стали играть на бетонных блоках. На один из них забрался 11-летний мальчик, под весом которого блок наклонился и стал скатываться. Ребёнок потерял равновесие и упал на другой блок, после чего его придавило.
Гособвинитель запрашивал для предпринимателя 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься строительством на 2 года, но суд решил наказать мужчину только 1 годом 3 месяцами ограничения свободы. Также с осуждённого в пользу родственников погибшего мальчика взыскали 1,7 миллиона рублей моральной компенсации. До этого мужчина выплатим им 1,3 миллиона, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Суд установил, что мужчина, являясь руководителем проекта ООО «Паритет Девелопмент», занимающегося возведением жилого дома на улице Маршала Жукова, отвечал за снос старого здания и подготовку участка к грядущему строительству. Согласно градостроительным правилам и строительным нормам, он должен был ограничить строительную площадку и обеспечить его охрану, чтобы никто не мог проникнуть на территорию стройки.
В итоге это привело к тому, что 11 апреля вечером на стройку пробрались дети, которые стали играть на бетонных блоках. На один из них забрался 11-летний мальчик, под весом которого блок наклонился и стал скатываться. Ребёнок потерял равновесие и упал на другой блок, после чего его придавило.
Гособвинитель запрашивал для предпринимателя 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься строительством на 2 года, но суд решил наказать мужчину только 1 годом 3 месяцами ограничения свободы. Также с осуждённого в пользу родственников погибшего мальчика взыскали 1,7 миллиона рублей моральной компенсации. До этого мужчина выплатим им 1,3 миллиона, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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