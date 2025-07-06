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В Свердловской области выросло число лесных пожаров: за сутки зафиксированы три очага
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксированы три лесных пожара на землях лесного фонда, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». По состоянию на 02.00 13 июля, общая площадь, пройденная огнём, составляет 26 гектаров. Накануне сообщалось лишь об одном возгорании на 2 гектарах.
Всего на территории Российской Федерации продолжают действовать 89 лесных пожаров. Общая площадь, охваченная огнём, превышает 2,3 тысячи гектаров.
Напомним, с 4 июля на территории Свердловской области перестал действовать особый противопожарный режим.
Всего на территории Российской Федерации продолжают действовать 89 лесных пожаров. Общая площадь, охваченная огнём, превышает 2,3 тысячи гектаров.
Напомним, с 4 июля на территории Свердловской области перестал действовать особый противопожарный режим.
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