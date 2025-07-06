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В Свердловской области тушат лесной пожар площадью 2 гектара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 02.00 11 июля в Свердловской области действует один лесной пожар. Огонь распространился на площади 2 гектара на землях лесного фонда.
Всего в России на этот момент зарегистрировано 52 лесных пожара в 13 регионах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3 512 гектаров.
Напомним, с 4 июля на территории Свердловской области перестал действовать особый противопожарный режим.
Всего в России на этот момент зарегистрировано 52 лесных пожара в 13 регионах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3 512 гектаров.
Напомним, с 4 июля на территории Свердловской области перестал действовать особый противопожарный режим.
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