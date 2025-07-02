В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

– сказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

«Считаю, что все задачи, поставленные перед ведомствами и муниципалитетами в условиях особого противопожарного режима, выполнены. В то же время, в случае возникновения угрозы, органы местного самоуправления вправе вводить локальные ограничения»,