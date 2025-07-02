Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области отменили особый противопожарный режим
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 4 июля, в Свердловской области перестаёт действовать особый противопожарный режим. Решение о его отмене было принято региональным правительством накануне.
Власти пришли к выводу, что пожарная обстановка в регионе стабилизировалась. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.
Власти пришли к выводу, что пожарная обстановка в регионе стабилизировалась. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.
«Считаю, что все задачи, поставленные перед ведомствами и муниципалитетами в условиях особого противопожарного режима, выполнены. В то же время, в случае возникновения угрозы, органы местного самоуправления вправе вводить локальные ограничения»,
– сказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию