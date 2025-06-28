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В лесах Свердловской области осталось одно возгорание
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На землях лесного фонда Свердловской области осталось одно возгорание. Об этом говорится в сводке ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 02.00 3 июля 2025 года, на территории региона действовал один пожар на площади 12 гектаров. Вчера организация сообщала о трёх пожарах на площади 14 гектаров.
Также природный пожар фиксируется в соседней Тюменской области – его площадь 9 гектаров. Всего на территории России действует 57 лесных пожаров на общей площади 47 467 гектаров.
Напомним, что сегодня, 3 июля, на заседании свердловского правительства собирались поднять вопрос об отмене особого противопожарного режима в регионе. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора заявил, что опасный период лета пройден.
По данным лесопожарной службы на 02.00 3 июля 2025 года, на территории региона действовал один пожар на площади 12 гектаров. Вчера организация сообщала о трёх пожарах на площади 14 гектаров.
Также природный пожар фиксируется в соседней Тюменской области – его площадь 9 гектаров. Всего на территории России действует 57 лесных пожаров на общей площади 47 467 гектаров.
Напомним, что сегодня, 3 июля, на заседании свердловского правительства собирались поднять вопрос об отмене особого противопожарного режима в регионе. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора заявил, что опасный период лета пройден.
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Три пожара тушат в свердловских лесах
02 июля 2025
02 июля 2025